Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 65,74.

La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 66,24. Supporto visto a quota 64,76. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 67,71.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
