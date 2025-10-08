Milano 7-ott
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CAD, che mette a segno un modesto profit a +0,39%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6168, mentre il primo supporto è stimato a 0,6114. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6222.


