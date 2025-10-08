Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8671 con prima area di resistenza vista a 0,8707. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8659.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)