Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Modesto guadagno per il cambio Euro / Yen, che avanza di poco a +0,62%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 178,357, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 174,414. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 182,299.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
