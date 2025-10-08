Milano 7-ott
Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Debole la giornata del 7 ottobre per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,41%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3409, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3464. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,339.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
