Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Debole la giornata del 7 ottobre per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,41%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3409, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3464. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)