Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8.048,6. Primo supporto visto a 7.934. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7.893,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```