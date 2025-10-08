Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Debole la giornata per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un calo dello 0,27%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 5.650. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 5.579. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 5.545.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```