Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Discreta performance per il principale indice della Borsa di Londra, che si è attestato a 9.509.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.524,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.460,7. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.587,7.


