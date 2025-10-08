Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Seduta trascurata per indice spagnolo, che archivia la giornata con un controllato -0,19%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15.576. Primo supporto visto a 15.487,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 15.447,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)