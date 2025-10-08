Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 7 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di breve del Nikkei 225 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49.195,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.379,3. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 53.011,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
