Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 7 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.
La tendenza di breve del Nikkei 225 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49.195,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.379,3. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 53.011,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)