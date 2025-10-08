Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Seduta vivace per il cross americano contro Yen, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 153,371. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 148,902. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 157,84.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)