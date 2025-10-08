Banca Ifis completa ristrutturazione della cartolarizzazione Emma per 610 milioni di euro

Banca Ifis

(Teleborsa) -haSTS di crediti per undi euro, a scopo di funding della propria controllata Banca Credifarma. L'operazione, che vede Banca Ifis impegnata in qualità di Sole Arranger con il supporto legale di BonelliErede in qualità di Transaction Counsel, è stata perfezionata con l'acquisizione dei crediti da parte della società veicolo Emma SPV.L'operazione, che si configura come una ristrutturazione (size increase) di una, consentirà a Banca Credifarma, originator dei crediti cartolarizzati, di incrementare la raccolta a condizioni più favorevoli, in termini sia di costo sia di durata.In particolare, nell'ambito dell'operazione sono state: la classe senior, per un valore nominale pari a 438,3 milioni di euro, è stata interamente sottoscritta da Banca Ifis; le classi mezzanine e junior, pari rispettivamente a 58,5 milioni di euro e 112,9 milioni di euro sono state interamente sottoscritte dall'originator. I titoli Senior, inoltre, sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan gestito da Borsa Italiana e sono stati valutati dalle agenzie Moody's e Scope Rating con un rating, rispettivamente, di Aa3(sf) e AAA (sf). I crediti a collaterale dell'operazione derivano da contratti di mutui fondiari, ipotecari e chirografari erogati da Banca Credifarma.