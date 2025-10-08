Milano 7-ott
Giappone, partite correnti agosto in surplus a 3.776 miliardi di yen

Giappone, partite correnti agosto in surplus a 3.776 miliardi di yen
(Teleborsa) - Aumenta, come da attese, il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato ad agosto 2025 un avanzo delle partite correnti di 3.776 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 2.684 miliardi del mese precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti (3.540 miliardi di yen).

La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un disavanzo di 84 miliardi di yen, contro il disavanzo di 885 miliardi di luglio, a fronte di un decremento delle esportazioni a 8.359,6 miliardi di yen (-0,4%) e un calo delle importazioni a 8.253,7 miliardi (-6%).

