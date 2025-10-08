M&A con coinvolgimento italiano al top in tre anni guidato dal settore finanziario

(Teleborsa) - Le operazioni di M&A con coinvolgimento italiano
hanno raggiunto i 77,9 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025
, il 31% in più rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2024 e il totale più alto nei primi nove mesi dal 2022, secondo dati LSEG. Sono state conteggiate 1.333 operazioni, un livello superato solo due volte in precedenza durante il periodo gennaio-settembre da quando ha iniziato la serie storica nel 1980.
Operazioni per un valore di 54,1 miliardi di dollari hanno coinvolto un target italiano
nei primi nove mesi del 2025, con un aumento del 42% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un massimo triennale, trainate dalla conclusione di accordi nazionali. L'attività di M&A nazionale
in Italia ha raggiunto i 33,2 miliardi di dollari, più del doppio del valore registrato lo scorso anno nello stesso periodo. Le operazioni di M&A inbound
, che coinvolgono un acquirente straniero, sono diminuite del 19% a 21 miliardi di dollari.
L'acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi
di Mediobanca
per 17,1 miliardi di dollari e l'offerta di BPER Banca
per 5,2 miliardi di dollari per Banca Popolare di Sondrio
hanno contribuito a far salire le operazioni nel settore finanziario
a 24,5 miliardi di dollari, rappresentando il 45% di tutte le attività di M&A target italiane nei primi nove mesi del 2025. Industria e Energia
completano i primi tre settori.
Le operazioni di M&A outbound
italiane hanno raggiunto il massimo degli ultimi sette anni, attestandosi a 21,4 miliardi di dollari, più del doppio del totale di gennaio-settembre dello scorso anno.Goldman Sachs
si è classificata al primo posto nella classifica dei consulenti finanziari
per M&A con coinvolgimento italiano nei primi nove mesi del 2025 (20 operazioni per un valore di 50,1 miliardi di dollari), seguita da Mediobanca
(31 operazioni per un valore di 34,4 miliardi di dollari) e JP Morgan
(20 operazioni per un valore di 22,7 miliardi di dollari).
La classifica delle maggiori operazioni
vede al primo posto l'operazione di MPS su Mediobanca (17,1 miliardi di dollari), seguita da quella di Tata su Iveco
(8 miliardi di dollari) e da quella di Saipem
su Subsea
(5,5 miliardi di dollari). Scendendo ancora si trovano l'operazione di BPER su Pop Sondrio da 5,2 miliardi di dollari, quella Generali
-Natixis da 5 miliardi di dollari, il deal Ferrero-WK Kellogg da 2,7 miliardi di dollari e quello Ares-Eni
Plenitude da 2,2 miliardi di dollari. Completano la top 10 l'operazione di Leonardo
su Iveco Defence Vehicles da 2 miliardi di dollari, quella Vitol-Eni da 1,7 miliardi di dollari e il deal di MFE
su ProSiebenSat1 Media
da 1,2 miliardi di dollari.(Foto: © macgyverhh/123RF)