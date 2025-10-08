M&A con coinvolgimento italiano al top in tre anni guidato dal settore finanziario

Banca Monte dei Paschi

Mediobanca

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

Goldman Sachs

Mediobanca

JP Morgan

Iveco

Saipem

Subsea

Generali

Eni

Leonardo

MFE

ProSiebenSat1 Media

(Teleborsa) - Lehanno raggiunto i 77,9 miliardi di dollari nei, il 31% in più rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2024 e il totale più alto nei primi nove mesi dal 2022, secondo dati LSEG. Sono state conteggiate 1.333 operazioni, un livello superato solo due volte in precedenza durante il periodo gennaio-settembre da quando ha iniziato la serie storica nel 1980.Operazioni per un valore di 54,1 miliardi di dollari hanno coinvolto unnei primi nove mesi del 2025, con un aumento del 42% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un massimo triennale, trainate dalla conclusione di accordi nazionali. L'attività diin Italia ha raggiunto i 33,2 miliardi di dollari, più del doppio del valore registrato lo scorso anno nello stesso periodo. Le operazioni di, che coinvolgono un acquirente straniero, sono diminuite del 19% a 21 miliardi di dollari.L'acquisizione da parte didiper 17,1 miliardi di dollari e l'offerta diper 5,2 miliardi di dollari perhanno contribuito a far salire le operazioni nela 24,5 miliardi di dollari, rappresentando il 45% di tutte le attività di M&A target italiane nei primi nove mesi del 2025.completano i primi tre settori.Le operazioni diitaliane hanno raggiunto il massimo degli ultimi sette anni, attestandosi a 21,4 miliardi di dollari, più del doppio del totale di gennaio-settembre dello scorso anno.si è classificata al primo posto nellaper M&A con coinvolgimento italiano nei primi nove mesi del 2025 (20 operazioni per un valore di 50,1 miliardi di dollari), seguita da(31 operazioni per un valore di 34,4 miliardi di dollari) e(20 operazioni per un valore di 22,7 miliardi di dollari).Lavede al primo posto l'operazione di MPS su Mediobanca (17,1 miliardi di dollari), seguita da quella di Tata su(8 miliardi di dollari) e da quella disu(5,5 miliardi di dollari). Scendendo ancora si trovano l'operazione di BPER su Pop Sondrio da 5,2 miliardi di dollari, quella-Natixis da 5 miliardi di dollari, il deal Ferrero-WK Kellogg da 2,7 miliardi di dollari e quello Ares-Plenitude da 2,2 miliardi di dollari. Completano la top 10 l'operazione disu Iveco Defence Vehicles da 2 miliardi di dollari, quella Vitol-Eni da 1,7 miliardi di dollari e il deal disuda 1,2 miliardi di dollari.