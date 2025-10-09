Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 46.733,5. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 46.494,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 46.388.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)