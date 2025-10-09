Milano 9:26
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8662 con area di resistenza individuata a quota 0,8705. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8647.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
