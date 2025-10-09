Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,28%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 178,776 e primo supporto individuato a 175,037. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,516.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)