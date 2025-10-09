Milano 9:26
43.394 -0,21%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:26
9.525 -0,25%
24.683 +0,35%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,28%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 178,776 e primo supporto individuato a 175,037. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,516.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
