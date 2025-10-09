Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +0,89%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.330, mentre il primo supporto è stimato a 42.950. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.710.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)