Milano 9:26
43.394 -0,21%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:26
9.525 -0,25%
24.683 +0,35%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +0,89%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.330, mentre il primo supporto è stimato a 42.950. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.710.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
