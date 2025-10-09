Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta vivace per il principale indice di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,87%.
Le implicazioni di breve periodo del DAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24.670,1. Possibile una discesa fino al bottom 24.451,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24.888,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)