Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta debole per il principale indice della Borsa di Londra, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 9.527,3.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.574,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.453,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.696.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)