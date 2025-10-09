Milano 9:27
43.347 -0,32%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:27
9.522 -0,28%
24.659 +0,25%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +0,96%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.622, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43.209. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.035.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
