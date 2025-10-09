Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +0,96%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.622, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43.209. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.035.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)