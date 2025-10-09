Milano 9:28
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/10/2025

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Rialzo marcato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in utile dell'1,16% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.440,9 e primo supporto individuato a 46.229,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.651,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
