Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.721,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.500,8. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12.942,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
