Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 9/10/2025, ore 15:40

(Teleborsa) -
Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.
Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1629, con un movimento di soli -0,0022 Euro / Dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1606, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 177,344, dopo aver aperto a 177,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)