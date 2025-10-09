Milano 15:29
43.031 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 15:29
9.530 -0,19%
Francoforte 15:29
24.717 +0,49%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 9/10/2025, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 9/10/2025, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1629, con un movimento di soli -0,0022 Euro / Dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1606, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 177,344, dopo aver aperto a 177,52.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```