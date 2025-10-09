Fincantieri, controllata Remazel si aggiudica ordine per protezione infrastrutture sottomarine

Fincantieri

(Teleborsa) -, società del Gruppo, ha firmato un, società belga leader a livello mondiale nelle attività di ingegneria marittima e offshore, per laIl contratto prevede la progettazione e la fornitura di un, destinato alla protezione di cavi e oleodotti. La soluzione sviluppata da Remazel consentirà operazioni fino a 400 metri di profondità e una capacità produttiva di 2.000 tonnellate/ora.L'intesa rappresenta un ulteriore passo nella strategia del Gruppo Fincantieri die consolida il posizionamento del Gruppo come partner tecnologico di riferimento nella protezione delle infrastrutture subacquee offshore."L'accordo con Jan De Nul dimostra quanto il mondo del mare stia cambiando e conferma la centralità delle operazioni nei fondali marini - commenta- La nostra soluzione per la posa di rocce rappresenta un ambito di frontiera nella protezione delle infrastrutture sottomarine, cruciale per gli scenari futuri di difesa e sicurezza. Siamo molto orgogliosi dei progressi della nostra controllata Remazel che si conferma come un'eccellenza internazionale nella ingegnerizzazione e realizzazione di soluzioni elettromeccaniche pionieristiche ed altamente innovative a bordo nave e nei fondali marini, grazie a relazioni industriali consolidate con i leader del settore come Jan De Nul".