Germania, surplus bilancia commerciale cresce più delle attese a 17,2 miliardi ad agosto

(Teleborsa) - In crescita contro attese il surplus della bilancia commerciale tedesca
. Nel mese di agosto
2025 si è registrato un avanzo
corretto dagli effetti del calendario, pari a 17,2 miliardi di euro
, rispetto all'attivo di 14,7 miliardi di luglio. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,1 miliardi.
Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica
(Destatis), le esportazioni
sono diminuite dello 0,5% e le importazioni
sono diminuite dell'1,3% su base destagionalizzata e di calendario rispetto a luglio 2025. Rispetto ad agosto 2024, invece, le esportazioni sono diminuite dello 0,7% e le importazioni sono aumentate del 3,5%, sulla base di dati provvisori.