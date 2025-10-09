Kibo Energy acquisisce l'australiana Carbon Resilience per 135 milioni di dollari

(Teleborsa) - Kibo Energy
, quotata a Londra, ha stipulato un accordo di compravendita condizionale per l'acquisizione di Carbon Resilience Pte Limited
, una società privata australiana di energia rinnovabile e decarbonizzazione industriale, per 135 milioni di dollari
.
L'acquisizione, effettuata di concerto con la divisione di gestione patrimoniale istituzionale del gruppo ARIA, sarà completata attraverso l'emissione di circa 966 milioni di nuove azioni Kibo
a un prezzo stimato di 0,104 sterline per azione, a seguito di una proposta di consolidamento con rapporto di 1.600 a 1 azione.
L'operazione segna un'importante acquisizione inversa
(RTO - reverse takeover) e rappresenta la svolta strategica di Kibo verso una produzione di energia pulita su larga scala e consolidata.
Carbon Resilience controlla un portafoglio di otto siti di energia rinnovabile
strategicamente posizionati nel Queensland
, che offrono una capacità di generazione potenziale superiore a 14 GW
.
Kibo acquisirà il 100% del capitale azionario emesso di Carbon Resilience
e di eventuali prestiti azionari in essere.
Si prevede che l'RTO proposto riammetta Kibo alla quotazione sull'AIM
dopo l'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Una volta completato, il gruppo allargato collaborerà con partner blue chip globali per realizzare una piattaforma di decarbonizzazione che include carburante sostenibile per l'aviazione, acciaio verde e carburanti per la nautica.(Foto: Karsten Wurth on Unsplash)