Kibo Energy acquisisce l'australiana Carbon Resilience per 135 milioni di dollari

(Teleborsa) -, quotata a Londra, ha stipulato un accordo di compravendita condizionale per l', una società privata australiana di energia rinnovabile e decarbonizzazione industriale, perL'acquisizione, effettuata di concerto con la divisione di gestione patrimoniale istituzionale del gruppo ARIA, sarà completata attraverso l'a un prezzo stimato di 0,104 sterline per azione, a seguito di una proposta di consolidamento con rapporto di 1.600 a 1 azione.L'operazione segna un'importante(RTO - reverse takeover) e rappresenta la svolta strategica di Kibo verso una produzione di energia pulita su larga scala e consolidata.Carbon Resilience controlla unstrategicamente posizionati nel, che offrono una capacità diKibo acquisirà ile di eventuali prestiti azionari in essere.Si prevede che l'RTO propostodopo l'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Una volta completato, il gruppo allargato collaborerà con partner blue chip globali per realizzare una piattaforma di decarbonizzazione che include carburante sostenibile per l'aviazione, acciaio verde e carburanti per la nautica.