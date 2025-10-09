Milano 17:35
Kibo Energy acquisisce l'australiana Carbon Resilience per 135 milioni di dollari

(Teleborsa) - Kibo Energy, quotata a Londra, ha stipulato un accordo di compravendita condizionale per l'acquisizione di Carbon Resilience Pte Limited, una società privata australiana di energia rinnovabile e decarbonizzazione industriale, per 135 milioni di dollari.

L'acquisizione, effettuata di concerto con la divisione di gestione patrimoniale istituzionale del gruppo ARIA, sarà completata attraverso l'emissione di circa 966 milioni di nuove azioni Kibo a un prezzo stimato di 0,104 sterline per azione, a seguito di una proposta di consolidamento con rapporto di 1.600 a 1 azione.

L'operazione segna un'importante acquisizione inversa (RTO - reverse takeover) e rappresenta la svolta strategica di Kibo verso una produzione di energia pulita su larga scala e consolidata.

Carbon Resilience controlla un portafoglio di otto siti di energia rinnovabile strategicamente posizionati nel Queensland, che offrono una capacità di generazione potenziale superiore a 14 GW.

Kibo acquisirà il 100% del capitale azionario emesso di Carbon Resilience e di eventuali prestiti azionari in essere.

Si prevede che l'RTO proposto riammetta Kibo alla quotazione sull'AIM dopo l'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Una volta completato, il gruppo allargato collaborerà con partner blue chip globali per realizzare una piattaforma di decarbonizzazione che include carburante sostenibile per l'aviazione, acciaio verde e carburanti per la nautica.

(Foto: Karsten Wurth on Unsplash)
