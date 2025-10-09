New York: giornata depressa per Wal-Mart

(Teleborsa) - Ribasso per la big della grande distribuzione
, che presenta una flessione del 2,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Wal-Mart
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del colosso retail
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 99,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 105,6.
