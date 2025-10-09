New York: giornata depressa per Wal-Mart

big della grande distribuzione

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,25%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 99,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 105,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)