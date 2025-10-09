Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:11
25.067 -0,28%
Dow Jones 18:11
46.448 -0,33%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: giornata depressa per Wal-Mart

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la big della grande distribuzione, che presenta una flessione del 2,25%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Wal-Mart rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del colosso retail è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 99,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 105,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
