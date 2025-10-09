New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di apparecchiature industriali
, con un ribasso del 2,50%.
Lo scenario su base settimanale di Honeywell International
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Honeywell International
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 208,3 USD. Supporto stimato a 202,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 213,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)