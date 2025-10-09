Orsted taglia un quarto dei posti di lavoro entro il 2027

(Teleborsa) - Orsted
, colosso danese dell'energia rinnovabile, ha annunciato un taglio
di circa 2.000 posti d lavoro
entro la fine del 2027 per focalizzarsi sull’eolico offshore e sul mercato europeo. Si tratta di un quarto dell'intera forza lavoro attualmente impiegata in azienda. La ristrutturazione avverrà attraverso un naturale abbandono del personale, una riduzione delle posizioni, disinvestimenti, esternalizzazioni e licenziamenti. Orsted ha fatto sapere che il primo esubero
di circa 500 dipendenti
- di cui 235 in Danimarca - sarà completato già nel quarto trimestre del 2025.
I tagli, ha spiegato il Ceo Rasmus Errboe
, sono la "conseguenza necessaria della nostra decisione di concentrare la nostra attività e del fatto che nei prossimi anni completeremo il nostro ampio portafoglio di costruzioni, motivo per cui avremo bisogno di meno dipendenti. Allo stesso tempo, vogliamo creare un'organizzazione più efficiente e flessibile e una Ørsted più competitiva, pronta a presentare offerte per nuovi progetti eolici offshore ad alto valore aggiunto". Le misure di efficienza introdotte, comprese le riduzioni del personale, dovrebbero generare risparmi annuali per circa 2 miliardi di corone danesi
(circa 270 milioni di euro) a partire dal 2028.
Il gruppo è impegnato nel completamento di un portafoglio di 8,1 GW di capacità in costruzione
su tre continenti, il più ampio mai realizzato dall’azienda.
Pochi giorni fa Ørsted ha completato
un aumento di capitale
per rafforzare la propria struttura finanziaria. L'azienda negli ultimi mesi ha poi ridefinito le priorità strategiche
, concentrandosi sull’eolico offshore in Europa e su alcuni mercati selezionati dell’Asia-Pacifico, mantenendo al contempo l’efficienza operativa degli impianti di cogenerazione
in Danimarca.