Milano 10:31
43.374 -0,25%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 10:31
9.512 -0,39%
Francoforte 10:31
24.628 +0,12%

Settore cemento in rialzo a Piazza Affari dopo accordo fra Israele e Hamas

Finanza
Settore cemento in rialzo a Piazza Affari dopo accordo fra Israele e Hamas
(Teleborsa) - Seduta brillante a Piazza Affari per comparto cementiero, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza. La firma è prevista a fine mattinata in Egitto.

Si muove al rialzo Buzzi, che si attesta a 47,92 Euro, con un aumento dell'1,87%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 48,28 e successiva a 49,14. Supporto a 47,42.

Spicca il volo Cementir, che si attesta a 15,04 Euro, con un aumento del 6,97%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 15,38 e successiva a quota 16,36. Supporto a 14,4.

Migliora l'andamento di Webuild, che si attesta a 3,518 Euro, con un aumento dello 0,80%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,541 e successiva a 3,595. Supporto a 3,487.




(Foto: © sergwsq / 123RF)
Condividi
```