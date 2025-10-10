Milano 11:28
42.695 -0,23%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:28
9.502 -0,07%
Francoforte 11:28
24.595 -0,07%

Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal

Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione del 2,36%.
