Milano 9:07
42.956 +0,38%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:08
9.500 -0,10%
24.658 +0,19%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 9 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.625. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 46.225,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46.091,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
