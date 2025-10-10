Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
In forte ribasso il derivato italiano, che chiude la seduta con un disastroso -1,5%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 42.990. Primo supporto visto a 42.340. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 42.120.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)