Milano 9:08
42.935 +0,34%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:08
9.500 -0,10%
24.648 +0,15%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

In forte ribasso il derivato italiano, che chiude la seduta con un disastroso -1,5%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 42.990. Primo supporto visto a 42.340. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 42.120.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
