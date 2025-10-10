Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Frazionale ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,29%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 27.108,9. Primo supporto a 26.574,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26.396,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)