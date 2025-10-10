Milano 9:08
42.935 +0,34%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:09
9.502 -0,08%
24.648 +0,15%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,06%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.688,9, mentre il primo supporto è stimato a 24.455,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.921,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```