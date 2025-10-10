Analisi Tecnica: indice DAX del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,06%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.688,9, mentre il primo supporto è stimato a 24.455,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.921,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)