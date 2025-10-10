Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un -0,04%.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.543,5, mentre il primo supporto è stimato a 9.473,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.613,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)