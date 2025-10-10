Milano 9:09
42.942 +0,35%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:09
9.502 -0,08%
24.655 +0,18%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 9 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58.485. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57.941. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59.029.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```