Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 9 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58.485. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57.941. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59.029.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)