Milano 9:09
42.942 +0,35%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:09
9.502 -0,08%
24.655 +0,18%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.

Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30.959,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 30.859,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31.060.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```