Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30.959,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 30.859,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31.060.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)