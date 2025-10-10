Milano 9:09
42.942 +0,35%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:09
9.502 -0,08%
24.655 +0,18%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un moderato -0,08%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23.118,5. Rischio di discesa fino a 22.855,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23.381,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
