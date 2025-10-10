Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Composto ribasso per l'indice nipponico, in flessione dello 0,98% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49.207, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 46.559. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 51.855.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)