Milano 9:09
42.942 +0,35%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:09
9.502 -0,08%
24.655 +0,18%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Composto ribasso per l'indice nipponico, in flessione dello 0,98% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49.207, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 46.559. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 51.855.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
