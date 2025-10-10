Milano 9:10
42.957 +0,39%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:10
9.501 -0,09%
24.655 +0,18%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Riunione sostanzialmente debole quella del 9 ottobre per il maggiore indice americano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 6.735,1.

Le implicazioni di breve periodo dell'S&P 500 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6.754,4. Possibile una discesa fino al bottom 6.715,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6.793,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
