Milano 9:10
42.957 +0,39%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:10
9.501 -0,09%
24.658 +0,19%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Seduta debole per l'indice svizzero, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 12.609,2.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12.669,1 e primo supporto individuato a 12.528,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12.810,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
