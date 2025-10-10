Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta debole per l'indice svizzero, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 12.609,2.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12.669,1 e primo supporto individuato a 12.528,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12.810,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)