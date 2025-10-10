BASF vende la maggioranza delle attività nei rivestimenti a Carlyle e Qatar Investment Authority

BASF

(Teleborsa) -e i fondi gestiti dalla società di investimento globale, in collaborazione con Qatar Investment Authority (QIA), hanno stipulato un accordo vincolante relativo alleOEM per il settore automobilistico, dei rivestimenti per la rifinitura e dei trattamenti superficiali ("BASF Coatings").L'della transazione ammonta a. Subordinatamente alle consuete approvazioni normative, la transazione dovrebbe concludersi nel. Questa transazione, insieme alla cessione già conclusa del business delle, valuta l'intera divisione Coatings di BASF a une un multiplo EV/EBITDA implicito al 2024, prima delle voci straordinarie, di circa 13x.Questo rappresenta un passo significativo nella, mentre l'azienda attua rapidamente la suaBASF reinvestirà inoltre nel business dei rivestimenti con unae riceverà un incasso al lordo delle imposte di circaal closing della transazione.BASF Coatings è un'azienda globale attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di rivestimenti innovativi e sostenibili per il settore automotive OEM e per la rifinitura, nonché di trattamenti superficiali applicati per substrati metallici, plastici e in vetro in un'ampia gamma di settori. L'azienda opera in Europa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico e ha generato un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro. 3,8 miliardi di euro nel 2024.Collaborando a stretto contatto con il management, Carlyle sosterrà lainvestendo nelle sue, nellae nellaper migliorare l'attenzione al cliente. Carlyle farà leva sulla sua solida esperienza e sulla sua vasta esperienza in scorporamenti di successo di asset industriali e chimici, a seguito dei precedenti investimenti in Axalta, Atotech e Nouryon.