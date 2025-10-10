Milano 15:39
42.636 -0,36%
Nasdaq 15:39
25.175 +0,31%
Dow Jones 15:39
46.607 +0,54%
Londra 15:39
9.508 -0,01%
Francoforte 15:39
24.607 -0,02%

BASF vende la maggioranza delle attività nei rivestimenti a Carlyle e Qatar Investment Authority

Finanza, Industria
BASF vende la maggioranza delle attività nei rivestimenti a Carlyle e Qatar Investment Authority
(Teleborsa) - BASF e i fondi gestiti dalla società di investimento globale Carlyle, in collaborazione con Qatar Investment Authority (QIA), hanno stipulato un accordo vincolante relativo alle attività di BASF nel settore dei rivestimenti OEM per il settore automobilistico, dei rivestimenti per la rifinitura e dei trattamenti superficiali ("BASF Coatings").

L'enterprise value della transazione ammonta a 7,7 miliardi di euro. Subordinatamente alle consuete approvazioni normative, la transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026. Questa transazione, insieme alla cessione già conclusa del business delle vernici decorative, valuta l'intera divisione Coatings di BASF a un enterprise value di 8,7 miliardi e un multiplo EV/EBITDA implicito al 2024, prima delle voci straordinarie, di circa 13x.

Questo rappresenta un passo significativo nella valorizzazione delle attività indipendenti di BASF, mentre l'azienda attua rapidamente la sua strategia Winning Ways.

BASF reinvestirà inoltre nel business dei rivestimenti con una partecipazione del 40% e riceverà un incasso al lordo delle imposte di circa 5,8 miliardi al closing della transazione.

BASF Coatings è un'azienda globale attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di rivestimenti innovativi e sostenibili per il settore automotive OEM e per la rifinitura, nonché di trattamenti superficiali applicati per substrati metallici, plastici e in vetro in un'ampia gamma di settori. L'azienda opera in Europa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico e ha generato un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro. 3,8 miliardi di euro nel 2024.

Collaborando a stretto contatto con il management, Carlyle sosterrà la crescita futura dell'azienda investendo nelle sue capacità commerciali, nella pipeline di innovazione e nella struttura organizzativa per migliorare l'attenzione al cliente. Carlyle farà leva sulla sua solida esperienza e sulla sua vasta esperienza in scorporamenti di successo di asset industriali e chimici, a seguito dei precedenti investimenti in Axalta, Atotech e Nouryon.
Condividi
```