BASF vende la maggioranza delle attività nei rivestimenti a Carlyle e Qatar Investment Authority

(Teleborsa) - BASF
e i fondi gestiti dalla società di investimento globale Carlyle
, in collaborazione con Qatar Investment Authority (QIA), hanno stipulato un accordo vincolante relativo alle attività di BASF nel settore dei rivestimenti
OEM per il settore automobilistico, dei rivestimenti per la rifinitura e dei trattamenti superficiali ("BASF Coatings").
L'enterprise value
della transazione ammonta a 7,7 miliardi di euro
. Subordinatamente alle consuete approvazioni normative, la transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026
. Questa transazione, insieme alla cessione già conclusa del business delle vernici decorative
, valuta l'intera divisione Coatings di BASF a un enterprise value di 8,7 miliardi
e un multiplo EV/EBITDA implicito al 2024, prima delle voci straordinarie, di circa 13x.
Questo rappresenta un passo significativo nella valorizzazione delle attività indipendenti di BASF
, mentre l'azienda attua rapidamente la sua strategia Winning Ways
.
BASF reinvestirà inoltre nel business dei rivestimenti con una partecipazione del 40%
e riceverà un incasso al lordo delle imposte di circa 5,8 miliardi
al closing della transazione.
BASF Coatings è un'azienda globale attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di rivestimenti innovativi e sostenibili per il settore automotive OEM e per la rifinitura, nonché di trattamenti superficiali applicati per substrati metallici, plastici e in vetro in un'ampia gamma di settori. L'azienda opera in Europa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico e ha generato un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro. 3,8 miliardi di euro nel 2024.
Collaborando a stretto contatto con il management, Carlyle sosterrà la crescita futura dell'azienda
investendo nelle sue capacità commerciali
, nella pipeline di innovazione
e nella struttura organizzativa
per migliorare l'attenzione al cliente. Carlyle farà leva sulla sua solida esperienza e sulla sua vasta esperienza in scorporamenti di successo di asset industriali e chimici, a seguito dei precedenti investimenti in Axalta, Atotech e Nouryon.