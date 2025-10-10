Milano
17:30
42.103
-1,61%
Nasdaq
17:33
24.530
-2,26%
Dow Jones
17:33
45.845
-1,11%
Londra
17:30
9.422
-0,92%
Francoforte
17:30
24.267
-1,40%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 17.49
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,50%
Il DAX chiude a 24.241,46 punti
In breve
,
Finanza
10 ottobre 2025 - 17.43
Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -1,5% e termina gli scambi a 24.241,46 punti.
