Milano
17:35
42.048
-1,74%
Nasdaq
22:00
24.222
-3,49%
Dow Jones
22:00
45.480
-1,90%
Londra
17:40
9.427
-0,86%
Francoforte
17:37
24.241
-1,50%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 23.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,90%
Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,90%
Il Dow Jones chiude a 45.479,6 punti
In breve
,
Finanza
10 ottobre 2025 - 22.03
Giornata da dimenticare per l'indice dei colossi USA, che riporta un -1,9% e termina gli scambi a 45.479,6 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,04%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,16%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,01%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%
Argomenti trattati
USA
(440)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,90%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/09/2025
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,04%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,19%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,13%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,34%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/09/2025
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto