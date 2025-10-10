Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 22:00
24.222 -3,49%
Dow Jones 22:00
45.480 -1,90%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,90%

Il Dow Jones chiude a 45.479,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,90%
Giornata da dimenticare per l'indice dei colossi USA, che riporta un -1,9% e termina gli scambi a 45.479,6 punti.
Condividi
```