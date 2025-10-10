Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:33
24.530 -2,26%
Dow Jones 17:33
45.845 -1,11%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,74%

Il FTSE MIB chiude a 42.047,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,74%
Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -1,74% e termina gli scambi a 42.047,5 punti.
Condividi
```