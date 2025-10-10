Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:33
24.530 -2,26%
Dow Jones 17:33
45.845 -1,11%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

Borsa: A picco Parigi, in forte calo dell'1,53%

Il CAC40 chiude a 7.918 punti

Giornata da dimenticare per Parigi, che riporta un -1,53% e termina gli scambi a 7.918 punti.
