Milano
9:10
42.957
+0,39%
Nasdaq
9-ott
25.098
0,00%
Dow Jones
9-ott
46.358
-0,52%
Londra
9:10
9.501
-0,09%
Francoforte
9:10
24.658
+0,19%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 09.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,22%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,22%
Il DAX esordisce a 24.664,23 punti
In breve
,
Finanza
10 ottobre 2025 - 09.04
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 24.664,23 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,37%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,33%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,32%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,5%
Argomenti trattati
Borsa
(1348)
·
Francoforte
(267)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,19%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,21%
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,75%
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,93%
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,36%
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,23%
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,3%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto