Il DAX esordisce a 24.664,23 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,22%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 24.664,23 punti.
