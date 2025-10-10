Milano 9:10
42.957 +0,39%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:10
9.501 -0,09%
24.658 +0,19%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,1%

Il CAC40 esordisce a 8.049,57 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,10%, dopo aver aperto a 8.049,57 punti.
